Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in Mayen

Bei der Polizeiinspektion Mayen wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in der Koblenzer Straße in Mayen erstattet.

Am 25.09.2024 in der Zeit zwischen 07:17 Uhr und 17:00 Uhr stand ein Opel Astra in Höhe der Hausnummer 177. In dieser Zeit wurde die Heckscheibe des PKW von einem unbekannten Täter eingeschlagen. Da sich die Tat tagsüber ereignete ist nicht auszuschließen, dass die Tat von Zeugen beobachtet wurde.

Wer Hinweise zur Tat und Täter geben kann, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen unter der Rufnummer 02651-8010 melden.



