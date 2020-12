Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 08:30 Uhr

Ochtendung, L 117 (ots) – Wie der Polizeiinspektion Mayen erst gestern bekannt wurde, versuchten bislang unbekannte Täter, in der Zeit vom 30.10.20 bis 02.11.20, einen Bagger, Marke „Kubota“ auf dem Baustellengelände der L 117 kurzzuschließen.

Das Vorhaben scheiterte, die Täter verursachten an dem Baustellenfahrzeug einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500.- EUR. Der Bagger war als zusätzlicher Einbruchschutz vor einem Baucontainer abgestellt gewesen.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



