Sachbeschädigung am Hochkreuz zwischen Kollig und Pillig

Am 31.12.2021 gegen 13:15 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter am Hochkreuz in Pillig die dortigen Bänke umgeworfen und eine Infotafel beschädigt.

Der Täter wurde durch einen Zeugen bei seiner Tatausführung gefilmt. Es handelt sich um eine männliche Person. Zur Tatzeit trug die Person vermutlich einen dunklen Trainingsanzug mit hellen Streifen. Zudem hatte er einen hellen Hund mittlerer Größe bei sich.

Im Anschluss an seine Tat ging er in Richtung Pillig davon.



Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Mayen unter 02651-8010 entgegen.



