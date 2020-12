Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 10:10 Uhr

Am Freitag den 20.11.2020 wurden gegen 23:50 Uhr der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler im Bereich Am Schwanenteich verdächtige Personen gemeldet, die den Eindruck machten, als wollten sie einen Roller stehlen.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die Personen mit Tretrollern in Richtung Ahr. Es stellte sich schließlich heraus, dass der Roller zuvor im Bereich Sebastianstraße entwendet und bereits Teile davon ausgebaut wurden. Hinweise in Bezug auf Personen, die am Freitagabend im Bereich des Kaiserin-Auguste-Viktoria- und Kaiser-Wilhelm-Park sowie in der näheren Umgebung auf Tretrollern gesichtet wurden, werden an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler erbeten.



