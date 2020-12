Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 12:00 Uhr

Gegen 08.55 Uhr bog ein 44-jährige PKW-Fahrer von der B412 aus Richtung BAB-Auffahrten kommend nach links auf die L 111 in Richtung Niederzissen ab und übersah dabei offenbar den Rennradfahrer. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Lebensgefahr besteht nach ersten Meldungen nicht.



