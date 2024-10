Reifenstecher – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Mayen, Polcher Straße (ots) – Am 06.10.2024, kam es in der Zeit von 23:00 Uhr bis 23:55 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem, in Höhe des Anwesens der Hausnummer 26, parkenden, Pkw, Ford.