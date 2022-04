Reifen illegal entsorgt

Am frühen Samstag Morgen stellte die Polizei Mayen fest, dass erneut Altreifen auf dem Mitfahrerparkplatz der Anschlussstelle Mayen (A48) abgelagert wurden.



Die drei Reifen auf Stahlfelge wurden im hinteren Bereich des Parkplatzes abgelegt. Am Vortag lagen diese noch nicht dort.

Es ist zu vermuten, dass die Reifen im Laufe des Freitagnachmittages / Freitagabend auf dem Parkplatz entladen wurden. Wer Hinweise auf den oder die Verantwortlichen geben kann meldet sich bitte bei der Polizei Mayen.

Die illegale Entsorgung von Abfall, in diesem Fall Altreifen, wird durch die Ordnungsbehörde und die Polizei verfolgt. Es werden Ordnungswidrigkeiten mit hohem Bußgeld und zum Teil auch Strafanzeigen eingeleitet.

Bei Hinweisen auf illegale Entsorgungen, bitte umgehend die Polizei oder Kreisverwaltung informieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell