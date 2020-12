Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 03:10 Uhr

Nach Angaben der Zeugen wurden sie unter Vorhalt einer Schusswaffe in das Geschäft zurückgedrängt. Hier zwangen sie die Angestellten zum Öffnen des Tresors und entnahmen die Tageseinnahmen. Anschließend flüchteten sie aus dem Geschäft. Mit starken Kräften und unter Beteiligung des Polizeihubschraubers wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Nach Zeugenaussagen werden die Täter wie folgt beschrieben: -180-185 cm groß, schlank, ca. 20-25 Jahre, beide dunkel gekleidet, trugen jeweils eine weiße Gesichtsmaske und unterhielten sich untereinander in nicht bekannter Sprache. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge geben, die sich zur Tatzeit insbesondere im Bereich der Grafschafter Straße, Bossardstraße, Alveradisstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgehalten bzw. gewartet haben. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der Rufnummer 02641-9740.



