Raubüberfall auf Autokäufer

Am Montag 06.11.2023 kam es kurz vor 12 Uhr mittags in Sinzig in der Eisenbahnstraße, in Höhe einer Kfz-Werkstatt, zu einem Raubüberfall auf einen Autokäufer.

Symbolbild Foto: dpa



Der Autokäufer hatte sich nach Absprache über eine Verkaufsplattform im Internet mit dem vermeintlichen Verkäufer eines Pkw auf den Verkaufsort in Sinzig geeinigt.

Am vereinbarten Treffpunkt erwarteten den Autokäufer zwei junge Männer mit einem gepflegten äußeren Erscheinungsbild.



Die beiden jungen Männer (beide ca. 180 cm groß, die eine Person schlank, die andere Person etwas korpulent) führten einen weißen Pkw, Marke VW Golf mit kleineren, rechteckigen Kennzeichen als üblich und dem Anfangsbuchstaben „K“ mit sich. Bei dem VW Golf handelte es sich um einen Pkw der Modellreihe 7 oder 8. Das Fahrzeug war mit 4 Auspuffrohren ausgestattet.



Der Autokäufer und die beiden jungen Täter begaben sich fußläufig zu dem angeblichen Standort des angebotenen Pkw in einer nahegelegenen Werkstatt.

Auf dem Weg dorthin gelang es den jungen Tätern nach Drohen mit einer Pistole, durch Würgen am Hals und Schlägen auf den Körper die Umhängetasche des Autokäufers mitsamt einem fünfstelligen Bargeldbetrag zu entreißen. Der Autokäufer wurde hierdurch leicht verletzt. Die Täter konnten anschließend mit dem VW Golf unerkannt in Richtung Bonn flüchten.



Die Kriminalinspektion Mayen bittet die Bevölkerung unter der Telefonnummer 02651-8010 um sachdienliche Hinweise .



