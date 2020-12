Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 15:40 Uhr

Raub in Sinzig am 08.06.2020 – Veröffentlichung eines Phantombildes

Sinzig. Am 08.06.2020 kam es zu einem Raub in Sinzig. Eine Kundin der Kreissparkasse Ahrweiler wollte gegen 12.10 Uhr gerade die Filiale der Bank in der Bachovenstraße in Sinzig betreten, als plötzlich ein Mann auf sie zugelaufen kam und sofort an ihrer mitgeführten Tasche riss.