Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in Cochem

Am 19.11.2021 kam es gegen 16:00 Uhr im Burgfrieden in Cochem zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin, bei welchem beide zu Boden stürzten.

Hierbei wurde eine 66-jährige Frau aus Neuss am Kopf verletzt. Der Radfahrer flüchtete anschließend in Richtung Cochem-Sehl.



Beschreibung des Radfahrers:



– männlich

– ca. 40 Jahre alt

– kräftige Statur

– dunkel gekleidet

– dunkelgrüne Jacke

– braunes Mountainbike



Wer kann Hinweise zum Radfahrer geben?

Zeugen sind gebeten sich bei der Polizeiinspektion Cochem zu melden.



