Cochem

Radarkontrolle, gegen Raser auf der „Panorama“

Am Sonntag, 13. Juni 2021, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:30 Uhr führte die Polizei Cochem eine Geschwindigkeitskontrolle auf der sogenannten „Panorama“ der B 259 aus Richtung Cochem in Richtung Büchel, durch.