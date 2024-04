Adenau

Quad in Adenau entwendet

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

i Entwendetes Quad Foto: Polizeidirektion Mayen

Im Zeitraum vom 02.04.2024, 19:00 Uhr bis 03.04.2024, 11:30 Uhr wurde in Adenau in der Straße „Alte Poststraße“ ein Quad in braunem Tarnmuster von einem Anwohnerparkplatz entwendet.