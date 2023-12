Pressenachtragsmeldung – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kempenich, L 83/ B 412 (ots) – Am Mittwoch, 06.12.2023, um 17.15 Uhr, wurde die Polizei Adenau über einen Verkehrsunfall an der Einmündung L 83/ B 412 in Kempenich informiert.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Brohltal, mit zwei Mitinsassen in seinem PKW, die L 83 von Kempenich kommend in Fahrtrichtung Ramersbach. An der Einmündung L 83/ B 412 beabsichtige dieser nach links auf die B 412 abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem, auf der L 83 entgegenkommenden PKW, welcher von einem 43-jährigen Fahrzeugführer geführt wurde. Durch den Verkehrsunfall wurde der 43-jährige Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW leicht verletzt und nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein umliegenden Krankenhaus verbracht. Die drei Insassen des abbiegenden PKW bleiben unverletzt. Beide nicht mehr fahrbereiten PKW mussten abgeschleppt werden. Die L 83 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei Adenau waren zudem ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehren aus Kempenich, Spessart und Niederzissen im Einsatz.



