Pressenachtragsmeldung- Brand einer Lagerhalle in Sinzig

Sinzig- Ergänzend zur Erstmeldung bezüglich der brennenden Lagerhalle kann nach Löschung dieser folgendes mitgeteilt werden: Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Anbau einer großen Lagerhalle in Sinzig, Kölner Straße, in Brand.

Dieser konnte durch die im Einsatz befindlichen Feuerwehren mittels eines in der Nähe befindlichen Baggers eingerissen und damit ein Übergreifen der Flammen auf die Haupthalle verhindert werden. Nach ersten Schätzungen des Inhabers dürfte sich der Sachschaden auf ca. 150.000EUR belaufen, verletzt wurde niemand. Die Straßensperrung konnte um 15:30 Uhr aufgehoben werden. Neben 6 Einsatzkräften der Polizeiinspektion Remagen befanden sich fast 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen sowie die Straßenmeisterei Sinzig vor Ort. Der Brandort wird an die Kriminalinspektion Mayen übergeben.



