Pressemitteilung der Polizeiinspektion Remagen für den Berichtszeitraum 25.02 – 27.02.2022

Zunächst wurden Freitagnacht, gegen 23:30 Uhr, Anzeichen einer starken Alkoholisierung bei einem Alleinunfall einer 43-jährigen Fahrerin festgestellt. Ein Vortest ergab einen strafrechtlichen relevanten Promille Wert. Sie war zwischen Rheineck und Gönnersdorf von der Fahrbahn abgekommen und hatte zuvor bereits einen Leitpfosten touchiert.

In der darauffolgenden Nacht kam es zwischen Wollscheid und Holzwiesen dann zu einem Beinaheunfall im Begegnungsverkehr. Der Geschädigte nahm sodann die Verfolgung des Fahrzeugs auf, der in Schlangenlinien in auffällig langsamer Weise die Brohltalstraße in Oberzissen befuhr. Auch hier ergibt ein Vortest einen strafrechtlich Promille Wert bei dem 18-jährigen Fahrer. Bei beiden Fahrern erfolgte eine Blutentnahme, Folgeanzeigen wurden gefertigt.



Einbruchsdiebstähle in Bad Breisig



Zu zwei Eigentumsdelikten kam es am Freitagabend, den 25.02.2022. Gegen 20:45 Uhr meldete der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Gotenstraße den Einbruch in seine Räumlichkeiten. Die Täter gelangten über die rückwärtige Terrasse ins Haus und entwendeten einen Tresor. Gegen 21:30 Uhr wurde dann eine eingeschlagene Fensterscheibe bei einem geparkten Pkw Am Klosterberg gemeldet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Remagen entgegen: 02642-9382-0.



