Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 12:20 Uhr

Remagen (ots). Versuchter Einbruch in der Brohltalstraße in Niederzissen In der Nacht von Freitag, den 18.09., auf Samstag, den 19.09.20 wurde ein Fenster eines Blumenladens in Niederzissen beschädigt und geöffnet. Die unbekannten Täter entwendeten augenscheinlich nichts in den Verkaufsräumen. Die geöffnete Kasse blieb unberührt. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört. Gegen 4 Uhr nachts wurde bereits eine verdächtige Person gemeldet, die sich im Bereich der Brohltalstraße aufhielt und in ein Geschäft hineinleuchtete. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen unter Tel.: 02642/9392-0.



Sachbeschädigung an drei geparkten Pkw Im Talendweg in Sinzig wurden gleich drei geparkte Pkw am Samstagnachmittag, den 19.09.20 gegen 15 Uhr beschädigt. Dabei wurden jeweils die Fahrerseiten der Pkw zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Remagen unter Tel.: 02642/9392-0 entgegen.



Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 9 bei Sinzig Im Rahmen eines Auffahrunfalls auf der B 9 in Sinzig wurde eine Pkw-Fahrerin verletzt. Sie fuhr einem vorausfahrenden Pkw auf und verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie touchierte zunächst die rechte Leitplanke, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kollidierte sodann mit der Mittelschutzplanke. Die B 9 musste in Fahrtrichtung Koblenz für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden.



Tierischer Einsatz Am Freitag, den 18.09.20 wurden zwei Kühe in Fahrbahnnähe in Sinzig gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die beiden Tiere aus der Weide ausgebüxt waren, in dem sie sich unter dem Maschendrahtzaun durchdrückten. Von den eingesetzten Beamten zeigten sie sich zunächst unbeeindruckt und wurden letztlich von dem Berechtigten zurück auf die Weide verbracht.



Gartenarbeiten führen zu Garagenbrand Am Freitag, den 18.09.20 wurden Polizei und Feuerwehr über einen Garagenbrand in Sinzig in Kenntnis gesetzt. Der Verantwortliche hatte zunächst ein Steinbeet mit einem Gasbrenner bearbeitet und dabei versehentlich die angrenzenden Bäume in Brand gesetzt. Die Flammen gingen schließlich auch auf die Garage des Einfamilienhauses über. Der Verantwortliche konnte den Brand noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst löschen.



