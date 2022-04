Pressemitteilung der Polizeiinspektion Remagen für den Berichtszeitraum 15.04. – 17.04.2022

Am Freitagnacht fiel Beamten der PI Remagen während der Streifenfahrt ein unbeleuchtetes Fahrzeug in Sinzig in der Harbachstraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21 Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Bei der Entnahme der angeordneten Blutprobe leistete der 21-jährige Widerstand. Sein Führerschein wurde sichergestellt, gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



Niederzissen, Trunkenheitsfahrt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagnacht wurde eine 24-jährige Pkw Fahrerin einer Kontrolle in Niederzissen in der Kapellenstraße unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol führte.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.



Mitfahrerparkplatz AS Niederzissen, Vandalismus an parkendem Pkw. Am Samstagnacht meldete sich der Besitzer eines Peugeot 206 bei der Polizei Remagen und teilte mit, dass an seinem abgestellten Fahrzeug sämtliche Scheiben eingeschlagen, die Außenspiegel abgetreten und die Motorhaube beschädigt wurde.

Beim Befahren des Parkplatzes kam dem Anrufer ein unbeleuchteter weißer Kastenwagen mit dem Kennzeichen AW-RM ??? entgegen, welcher den Parkplatz in Richtung Waldorf verließ.

Die Streife stellte den Kastenwagen auf der Anfahrt ebenfalls im Gegenverkehr fest. Die Fahndung nach dem Kastenwagen verlief negativ.



Bad Bodendorf, Unfall unter Alkoholeinfluß. Am frühen Sonntagmorgen meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei Remagen mehrere umgefahrene Warnbaken auf der B 266 kurz hinter der Ortslage Bad Bodendorf in Fahrtrichtung Lohrsdorf. Unweit der Unfallstelle stehe ein beschädigtes Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 19-jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.



