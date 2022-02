Pressemitteilung der Polizeiinspektion Remagen für den Berichtszeitraum 11.02.- 13.02.2022

Weiterhin wurden bei einem Mitfahrer und in dem Fahrzeug Betäubungsmittel gefunden. Ne-ben der Entnahme einer Blutprobe beim Fahrer wurden auch dessen Führerschein und die gefundenen Drogen sichergestellt, verschiedene Strafverfahren werden eingeleitet.



Überqueren der Gleise



Durch eine Streife der Polizei Remagen können in Sinzig im Bereich der Eisenbahnstraße zwei Personen festgestellt werden, die, kurz vor der Durchfahrt eines Schnellzuges, die Gleisanlage überquerten. Sie konnten nach diesem lebensgefährlichen Verhalten angehalten und kontrolliert werden, entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.



