Unter der Legende, dass eine aktuelle Gefahrenlage für die Ge-schädigten vorliege, wurde bereits sehr früh im Gespräch nach dem Familienstand und möglichen Wertgegenständen gefragt. In allen hier bekannten Fällen durch-schauten die Angerufenen den Betrugsversuch und beendeten frühzeitig das Gespräch, so dass es zu keinem Vermögensschaden kam. Die Polizei Remagen weist noch einmal darauf hin, dass bei ungewöhnlichen Anrufen zeitnah das Gespräch beendet und am Telefon keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden sollte. Übergeben sie niemals Geld an unbekannte Personen. Kommt ihnen ein Anruf verdächtig vor, so informieren sie unverzüglich die Polizei. Sollten sie tatsächlich Opfer eines Betruges geworden sein, so zeigen sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann helfen, Tatzusammenhänge zu erkennen und die Täter zu überführen.



– Niederzissen – Einbruch in Vereinsheim SC Niederzissen – Am Freitag den 11.09.2020 meldete der Vorsitzende des SC Niederzissen einen Einbruch in das Vereinsheim. Noch unbekannte Täter gelangten in der vorausgegangenen Nacht durch ein Souterrain-Fenster in das Gebäude. Dort wurde ein Putzmittelschrank aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise werden an die Polizei Remagen unter der Telefonnummer: 02642/93820 erbeten.



- Bad Breisig – Aufbruch eines Kühlwagens In der Nach von Freitag,

dem 11.09.2020, 22:30 Uhr, auf Samstag, den 12.09.2020, 11:04 Uhr,

brachen noch unbekannte Täter einen Kühlwagen des Biergartens im

Kurpark auf. Aus diesem wurden Fleisch und Getränke entwendet.

Hinweise werden an die Polizei Remagen unter der Telefonnummer:

02642/93820 erbeten. Rückfragen bitte an:



