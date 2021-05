Pressemitteilung der Polizeiinspektion Adenau für Sonntag, den 09.05.2021.

Demnach befuhr hier ein 26-jähriger Motorradfahrer aus NRW die B 258 in Fahrtrichtung Müsch hinter einem späteren unfallbeteiligten Pkw. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit und ungenügendem Sicherheitsabstand stieß der Motorradfahrer im weiteren Verlauf mit dem abbremsenden Pkw zusammen, als dieser beabsichtigte von der B 258 in einen Feldweg abzubiegen. In der Folge kam der Kradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr hier ein Verkehrszeichen. Der leichtverletzte Kradfahrer wurde im Folgenden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.



Adenau. Gegen 13:56 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Adenau Kenntnis über einen weiteren Verkehrsunfall, der sich soeben auf der L 10 zwischen Adenau und Hohe Acht ereignet hatte. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass hier ein 56-jähriger Kradfahrer im Kurvenbereich gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte und sodann mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert war. Glücklicherweise blieb hier der Motorradfahrer unverletzt, wobei der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf mehrere tausend von hiesiger Seite geschätzt wird.



Fuchshofen. Bezüglich des Verkehrsunfalls mit Schwerstverletzten, der sich gegen 16:17 Uhr auf der L 73 bei Fuchshofen ereignete, wurde von der hiesigen Dienststelle bereits eine Pressemitteilung veröffentlicht.



Müsch. Ein weiterer schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16:49 Uhr auf der B 258 zwischen Blankenheim und Müsch. Demnach kam hier ein 54-jähriger Kradfahrer aus der Verbandsgemeinde Adenau beim Durchfahren einer Rechtskurve von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem Pkw, der die B 258 in Richtung Landesgrenze NRW befuhr. Durch die Wucht des Zusammenpralls erlitt der Kradfahrer schwerste Verletzungen, so dass jener mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die B 258 musste im Bereich der Unfallstelle temporär vollständig gesperrt werden. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden auf Anordnung der hiesigen Dienststelle zunächst sichergestellt.



Adenau. Nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zog sich gegen 15:45 Uhr der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades zu, als er im Bereich der B 257/Trierer Straße, aus Unachtsamkeit in Verbindung mit unzureichendem Sicherheitsabstand auf ein vorausfahrendes, verkehrsbedingt abbremsendes Motorrad auffuhr. Der verletzte Kradfahrer wurde auch hier durch den Rettungsdienst zwecks weiterer ärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.



Adenau.



Im Verlauf des Sonntags wurden durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Traffic Enforcement Group (TEG) mehrere mobile Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau durchgeführt.

Unter anderem in Kaltenborn, Hohenleimbach, Schuld und Ahrbrück. Im Ergebnis konnten mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Leider sind die gefahrenen Geschwindigkeiten viel zu hoch. Es mussten neben Verwarnungen über 10 Anzeigen vorgelegt werden, wobei hier teilweise auch Fahrverbote auf die Fahrer zukommen.



