Pressemitteilung der PI Remagen für den Berichtszeitraum 07.05.2021. – 09.05.2021

Vor Ort konnte eine Verqualmung im Kellergeschoss einer Firma festgestellt werden, so dass in der Folge die Alarmstufe der Feuerwehr erhöht wurde und weitere Feuerwehrkräfte in den Einsatz kamen. Es konnte schließlich ein kleiner Schwelbrand im Schacht eines Lastenaufzugs festgestellt und abgelöscht werden. Zu einem Brandschaden kam es nicht.



Verstoß gegen die Corona-Verordnung



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird durch Anwohner eine Ruhestörung durch laute Musik, ausgehend vom Steinbruch in Unkelbach, gemeldet. Die dröhnende Bassmusik wies den Weg, so dass durch die Einsatzkräfte auf einer Lichtung eine mit professionellem Equipment ausgestattet Feier festgestellt werden konnte. Gegen die anwesenden sechs Personen wurden Maßnahmen entsprechend des Infektionsschutzgesetztes eingeleitet, die Feier wurde umgehend beendet. Die vorgefundene Anzahl von leergetrunkenen Alkoholika ließ jedoch den Schluss zu, dass vorher eine wesentlich größere Personengruppe anwesend war.



