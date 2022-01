Pressemitteilung der PI Remagen für den Berichtszeitraum 07.01.- 09.01.2022 (Wochenende)

In zwei Fällen konnte hier der zeitnahe Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Weiterhin wurden bei einem der Fahrzeugführer Betäubungsmittel und nicht erlaubte Waffen gefunden, der andere kontrollierte Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Neben der Einleitung der entsprechenden Strafverfahren waren auch die Entnahme von Blutproben und die Sicherstellung der Gegenstände die Konsequenz.



Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Am Samstagnachmittag kam es im Begegnungsverkehr in Niederzissen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass einer der Beteiligten deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss stand, so dass auch hier die Einleitung eines Strafverfahrens, die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins die Folge waren.



