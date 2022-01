Pressemitteilung der PI Remagen für das Wochenende 14.01.21 – 16.01.21

Die Tat muss sich zwischen den Nachmittagsstunden des 13.01.21 bis zum Nachmittag des 14.01.21 zugetragen haben.

Sinzig – Reifen zerstochen



Am 14.01.21 wurde der PI Remagen mitgeteilt, dass auf einem Privatparkplatz an einem Grundstück im Weidenweg in Sinzig, Reifen zerstochen wurden. Die Tat muss in der Nacht vom 13.01.21 auf den 14.01.21 geschehen sein.

Burgbrohl – Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln



Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte am 14.01.22 gegen 22:50 Uhr der Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades in Burgbrohl festgestellt werden.

Es stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem führte er das Kleinkraftrad während er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie entsprechende Strafverfahren bezüglich eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Bad Breisig – Einbruch in Bürogebäude



Am 15.01.2022 kam es zur Tatzeit zwischen 05:00 Uhr – 06:00 Uhr zu einem Einbruch in den Gebäudekomplex „Goldene Meile 1“ (ehem. REAL) in Bad Breisig.

Durch den Täter wurde Sachschaden am Gebäude verursacht und diverse Gegenstände aus den Räumlichkeiten entwendet.

Zudem versuchte der Täter noch in die angrenzende Merkur-Spielothek einzudringen, wodurch ebenfalls Sachschaden verursacht wurde. Hier blieb es jedoch bei einem Versuch, da der Täter das Objekt nicht betreten konnte.

