Presseerstmeldung nach Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kradfahrer

Am Unfall beteiligt war ein Sattelschlepper und ein Motorrad.



Der Motorradfahrer musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt jedoch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch, es wurde in Gutachter zur weiteren Ermittlungen hinzugezogen.

Die L 83 ist zur Zeit noch voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Schlich E., PHK



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell