Pressebericht für den Zeitraum vom 26.03.2021 bis zum 28.03.2021

Bei einem der Verkehrsunfälle besteht der Verdacht einer Straftat wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit. Der Unfallverursacher konnte ermittelt werden.



Zudem wurden neun Strafverfahren eingeleitet.

Es handelte sich überwiegend um Körperverletzungs- und Betrugsdelikte.



In einem Fall kam es zur Sachbeschädigung an acht geparkten Fahrzeugen vor der Kindertagesstätte in der Stefanstraße in Grafschaft (Leimersdorf).

Dort wurden die Fahrzeuge am Morgen des 24.03.2021 zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr vermutlich durch Steinwürfe beschädigt. Bislang bestehen keine Hinweise auf mögliche Täter.



Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler erbittet sachdienliche Hinweise auf mögliche Täter oder Zeugen der Tat.



