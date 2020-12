Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 11:20 Uhr

Adenau (ots). 1. Verkehrsunfälle



Im oben genannten Zeitraum kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau zu insgesamt 13 Verkehrsunfällen. Bei 3 Verkehrsunfällen kam es leider auch zu Personenschäden.



Am Freitagnachmittag kam es auf der Nordschleife, im Rahmen der Touristenfahrten, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei französische Staatsangehörige schwer verletzt wurden. Im Streckenabschnitt Breidscheid kam der PKW aufgrund einer Betriebsmittelspur nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonmauer. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Am Samstagvormittag kam es auf der L 93, im Bereich der Zufahrt zur Nordschleife zu einem schweren Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Motorradfahrers. Der französische Staatsangehörige beschleunigte seine Maschine in einer Linkskurve zu stark. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten, hochwertigen Lamborghini. Durch den Aufprall wurde das Motorrad komplett zerstört und der Fahrer schwer verletzt. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.



Am Samstagmittag kam es im Rahmen der Touristenfahrer noch zu einem weiteren Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrern. Ein vorausfahrender PKW verlor Motoröl, woraufhin im Anschluss ein weiterer PKW und zwei Motorradfahrer auf der Ölspur wegrutschten. Hierbei wurde der eine Motorradfahrer leicht verletzt. Der zweite Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.



2. Verkehrsüberwachung Im Rahmen der Verkehrsüberwachung konnten bei mehreren Kontrollen insgesamt zwei Fahrzeuge festgestellt werden, die so von den Fahrzeughaltern umgebaut wurden, dass sie nicht mehr den verkehrsrechtlichen Vorschriften entsprachen. Die entsprechenden Fahrzeuge wurden stillgelegt und gegen die Fahrzeugführer Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Am Sonntag wurde durch die Verkehrsdirektion Koblenz auf der B 258 im Bereich der Ortschaft Baar eine Radarkontrolle durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h wurden insgesamt 26 Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeitsübertretung gemessen. Schnellstes Fahrzeug war ein Motorrad mit einer Geschwindigkeit von 119 km/h. Dem Fahrzeugführer droht nun ein mehrmonatiges Fahrverbot.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691/925-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell