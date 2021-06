Pressebericht der Polizeiinspektion Remagen vom 25.06.2021 bis 27.06.2021

Sachbeschädigung an Silageballen in Oberdürenbach In Oberdürenbach wurden die Planen von mehr als 50 Silageballen zerschnitten, die auf einem Feld in der Nähe des Sportplatzes lagerten.

Aufgrund der beschädigten Planen ist der Gärprozess gestört worden, weshalb es bereits zu Schimmelbefall des Futtermittels gekommen ist. Der Schaden für den Landwirt dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeiinspektion Remagen Tel.: 02642/9382-0



Sachbeschädigung an PKW



Im Tatzeitraum 25.06.2021 bis 26.06.2021 wurde ein in der Grabenstraße in Remagen geparkter schwarzer Skoda beschädigt. Die komplette Beifahrerseite wies Kratzer auf, die vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurden.

Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeiinspektion Remagen Tel.: 02642/9382-0



Verkehrsunfall mit Elektroroller



Am 26.06.2021, gegen 14.00 Uhr, stürzte ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines Elektrorollers in Bad Breisig. Bei dem Sturz wurde er im Bereich des Oberkörpers so schwer verletzt, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Da für Elektroroller die gleichen rechtlichen Bestimmungen wie für PKW gelten wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



