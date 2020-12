Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 12:30 Uhr

Bad Breisig Am Vormittag des 23.10.2020 stellte ein Besitzer eines PKW Renault fest, dass sein in der Gartenstraße in Bad Breisig abgestelltes Fahrzeug rundherum mutwillig verkratzt wurde.

Umliegende Fahrzeuge wurden augenscheinlich nicht beschädigt. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung bitte an die Polizeiinspektion Remagen unter Tel.: 02642/9382-0



Sinzig In der Nacht von Freitag, 23.10.2020 auf Samstag, 24.10.2020 wurden aus mehreren geparkten LKW einer Speditionsfirma im Mosaikweg in Sinzig die Tankdeckel aufgebrochen und mehrere hundert Liter Diesel Kraftstoff entwendet. Hinweise oder verdächtige Beobachtung im Zusammenhang mit dem Diebstahl bitte der Polizeiinspektion Remagen unter Tel.: 02642/9382-0 melden.



