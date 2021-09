Pressebericht der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende 03.09.2021 – 05.09.2021

Hierbei wurde der Motorradfahrer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme kam es trotz polizeilicher Regelung zu längeren Fahrzeugstaus.



Am 04.09.2021, gegen 15.28 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die B 9 in der Ortslage Remagen-Rolandswerth. Als ein vorrausfahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der Motorradfahrer auf und stürzte. Er musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Diebstähle von Spiegelgläsern



In der Nacht vom 03.09.2021 auf 04.09.2021 wurden zumindest an vier Fahrzeugen in Remagen die Spiegelgläser aus den PKW Außenspiegel entwendet. Die Tatorte waren in Remagen-Rolandswerth und in der Straße Im Fuchsloch. Dort konnte durch einen Geschädigten eine männliche Person gesehen werden, die mit der Tat in Verbindung stehen dürfte.

Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Remagen unter Tel.: 02642/9382-0 in Verbindung zu setzen.



Verletzter Fahrradfahrer



Am 04.09.2021, gegen 22.28 Uhr, stürzte ein Fahrradfahrer aus ungeklärter Ursache auf dem Radweg entlang des Rheins in Höhe Remagen-Unkelbach. Der Verunglückte verständigte selbstständig Angehörige und konnte mit seinem Handy seinen Standort übermitteln. Die vor Ort geeilten Angehörigen verständigten die Rettungsdienste. Der verunfallte Fahrradfahrer wurde durch die Feuerwehr geborgen und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt.



