Cochem

Pressebericht der Polizeiinspektion Cochem

Münzautomat in Ulmen aufgebrochen – Zeugen gesucht Am Sonntag, 07.02.2021, gegen 00.10 Uhr brachen bislang unbekannte Täter Münzautomaten an den Staubsaugern der Car-Wash-Anlage in Ulmen, Meisericher Straße 57, auf.