Pressebericht der Polizeiinspektion Adenau für das Wochenende vom 05.-07.03.2021

Nürburgring An diesem Wochenende wurde die Nordschleife des Nürburgrings zum ersten Mal im Jahr 2021 für die sogenannten Touristenfahrten geöffnet.

Hierdurch kam es, wie zu erwarten, zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Bundes- und Landesstraßen rund um den Nürburgring.



Insbesondere hinsichtlich getunter und verkehrsunsicherer Fahrzeuge, wurden durch die Polizeiinspektion Adenau, wie bereits im letzten Jahr, offensive Kontrollen durchgeführt, um solche Fahrzeuge frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Über das gesamte Wochenende konnten 20 Fahrzeuge kontrolliert werden, die derartige Mängel aufwiesen, dass die Betriebserlaubnis erlosch.



Des Weiteren wurden durch die Polizei sowohl am Samstag, als auch am Sonntag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei kam es insgesamt zu 26 Geschwindigkeitsübertretungen der Verkehrsteilnehmer, wobei diese hier mit einem Bußgeld zu rechnen haben.



Erfreulicherweise kam es bis zum frühen Sonntagnachmittag zu keinerlei schweren Verkehrsunfällen mit Personenschäden. Lediglich wenige Verkehrsunfälle, bei denen es zu leichtem Sachschaden kam, mussten von der Polizei aufgenommen werden. Diese standen jedoch auch nicht im direkten Zusammenhang mit der Eröffnung der Nordschleife.



