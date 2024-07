Polizei warnt vor Telefontrickbetrügern

Anzeige

Neben dem Enkeltrick und dem Gewinnspielversprechen gab sich der überwiegende Teil der Anrufer als falsche Polizeibeamte aus. Hier wird die Legende eines schweren Verkehrsunfalls durch einen Angehörigen aufgebaut, der nur durch die Zahlung einer Kaution aus der Haft entlassen werde. Glücklicherweise erkannten die angerufenen Bürger schnell den Betrug, so dass es zu keiner Geldübergabe kam. Die Polizei weist darauf hin, am Telefon keine Angaben zu den eigenen Vermögensverhältnissen zu machen. Auch werden Polizeibeamte niemals nach Wertgegenständen im Haushalt fragen. Im Zweifel ist es ratsam, die eigene Verwandtschaft zu kontaktieren oder die Polizei über die bekannte Notrufnummer zu verständigen.



