Weibern

Polizei sucht Fahrer von weißem VW Golf VI nach Unfallflucht

Am Sonntag, 24.12.2023, vermutlich gegen 03.45 Uhr, befuhr jemand mit seinem Pkw die Konnstraße in Weibern aus Richtung Frankenstraße kommend in Richtung Löhstraße.