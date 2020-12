Polizei Mayen sucht Fahrradbesitzer

Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 15:20 Uhr

In der Nacht von Dienstag, 13.10.2020, gegen 23.00 Uhr, auf Mittwoch, 14.10.2020, wurde im Bereich der Innenstadt Mayen ein Fahrrad (Bild im Anhang) von einem 24-jährigen Mann aus der Stadt Mayen im alkoholisierten Zustand an sich genommen.

Am heutigen Tag meldete er sich selbstständig bei der Polizei in Mayen. Die Polizei Mayen sucht daher nach dem rechtmäßigen Fahrradbesitzer. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Klapp-Mountain-Bike der Marke „Pinifarina“. Das Fahrrad hat auffallend pinke Lenkradgriffe. Der rechtmäßige Besitzer oder Personen, welche Hinweise auf den Besitzer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Mayen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Rosengasse 2

56727 Mayen

Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0

E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell