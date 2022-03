Polizei Adenau, Schulung zum Thema technische Veränderungen an Kraftfahrzeugen

Am Dienstag, den 08.03. fand bei der Polizeiinspektion Adenau eine dienststellenübergreifende Schulung zum Thema „technische Veränderungen an Kraftfahrzeugen statt“.

Hierbei wurden theoretische Inhalte vermittelt, welche in einer anschließenden Kontrolle unmittelbar umgesetzt werden konnten.

Die Polizeiinspektion Adenau, sowie die vor wenigen Jahren gegründete Traffic Enforcement Group (eine Kontrollgruppe bestehend aus geschulten Kräften der Polizeidirektion Mayen) beabsichtigt auch in diesem Jahr gezielt Kontrollen im genannten Themenfeld durchzuführen. Hierbei hat man sich zum Ziel gesetzt nicht nur den technischen Zustand von Fahrzeugen zu überprüfen, sondern auch durch gezielte Kontrollen an szenetypischen Örtlichkeiten sogenanntes „Poserverhalten“ konsequent zu ahnden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-925-0

E-Mail: piadenau@polizei.rlp.de



