Polch – Beschädigte Fahrzeuge

In der Nacht von Sonntag auf Montag (30.

-31.05.2021) wurde ein roter Toyota im Bereich Entenpfuhl / Hinter Backhausstraße in Polch beschädigt. Bisher unbekannte Täter zerstörten mutwillig den linken Außenspiegel.



Hinweise zu dem Vorfall werden an die Polizeiinspektion Mayen erbeten.



