PKW-Aufbruch – Zeugen gesucht

Thür, Mendiger Straße (ots) – In der Nacht vom 26.auf 27.06.2021 kam es zum Aufbruch eines Pkw, BMW. Die bislang unbekannten Täter hebelten das Schiebedach des Fahrzeugs auf und drangen so ins Fahrzeuginnere ein. Der Rückspiegel im Innenraum des BMW wurde abgerissen. Entwendet wurde nichts, ggf. wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500.- EUR.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



