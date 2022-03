PKW und Kennzeichen im Industriegebiet Cochem Brauheck entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde von der Ausstellungsfläche eines Autohauses im Industriegebiet Brauheck ein sogenannter Kompakt- SUV der Marke Land Rover, Typ Evoque gestohlen.

Das Fahrzeug ist dunkelgrau und war ohne Kennzeichen. Die ersten Ermittlungen führten weiterhin zur Feststellung, dass bei einem weiteren Autohaus ganz in der Nähe beide Kennzeichen eines Kundenfahrzeuges abmontiert wurden. Es handelt sich dabei um Kennzeichen aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich (WIL). Zwischen beiden Ereignissen ist ein Zusammenhang zu vermuten.

Hinweise bitte an die Polizei Cochem unter 02671-9840



