Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 18:30 Uhr

Trimbs

PKW nach Verkehrsunfallflucht beschädigt

Am 14.09.2020 wurde in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr ein auf dem Parkplatz des Kindergartens in Trimbs parkender blauer Ford Fiesta beschädigt.