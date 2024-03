PKW in Mosel, Abschlussmeldung

Durch Anwohner wird ein in der Mosel treibender PKW in Cochem, Höhe Bahnhof gemeldet.

Ob sich noch Personen im Fahrzeug befinden ist unklar. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz.



Nachtrag 14.49 Uhr:



Es handelt sich um ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen. Im Fahrzeug befanden sich keine Personen. Vermutlich handelt es sich um einen Touristen, der sich jedoch bis dato noch nicht gemeldet hat.



Nachtrag 18.12 Uhr:



Der Pkw wurde mittlerweile durch einen Kran aus der Mosel geborgen. Es sind keine Betriebsstoffe ins Gewässer gelangt.

Die Schifffahrtssperre wurde durch das Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt wieder aufgehoben.



Kurz nach der Bergung erschien auch die Fahrerin des Pkw, eine 22jährige französische Staatsangehörige, auf der Wache der PI Cochem. Die Ursache für den Unfall dürfte in einer mangelnden Absicherung gegen Wegrollen liegen.



