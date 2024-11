PKW fährt über Kreisverkehr

Kottenheim, K 93 (ots) – Am 04.11.2024, befuhr gegen 20:30 Uhr, eine 57-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Maifeld, mit ihrem Pkw, Ford, die K 93, von Kottenheim kommend, in Fahrtrichtung Mayen.

Am Kreisverkehr zur K 20 fuhr die Fahrerin geradeaus über die Mittelinsel des Kreisels und kam in dessen Mitte zum Stehen. Die Frau gab an sich in der Dunkelheit nicht ausgekannt zu haben und deshalb den Kreisverkehr übersehen hatte. Bei dem Unfallhergang erlitt die Fahrzeugführerin einen Schock und wurde durch das DRK zu weiteren ärztlichen Abklärung ins Krankenhaus Mayen gebracht. Ihr beschädigtes, nicht mehr fahrbereites Fahrzeug, musste abgeschleppt werden.



Polizeiinspektion Mayen

