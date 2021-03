Osterwochenende: Kein „Carfriday“, Parkplätze rund um den Nürburgring geschlossen, Nordschleife für Touristenfahrten geöffnet

Zum Auftakt des Osterwochenendes steht an Karfreitag der Saisonauftakt der Tuningszene an. Polizei, Kreisverwaltung Ahrweiler und Ordnungsamt informieren: Die Regeln der 18. CoBelVO sind zu beachten. Die Nordschleife wird für Touristenfahrten geöffnet sein.

Adenau, Nürburgring (ots) – Zum Auftakt des Osterwochenendes steht an Karfreitag der Saisonauftakt der Tuningszene an.

Polizei, Kreisverwaltung Ahrweiler und Ordnungsamt informieren:

Die Regeln der 18. CoBelVO sind zu beachten. Die Nordschleife wird für Touristenfahrten geöffnet sein. Jedoch sind alle Parkplätze rund um den Nürburgring an Karfreitag und dem gesamten Osterwochenende geschlossen. Kontakte sollen derzeit auch im Freien auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Diese Regeln sind zu beachten, Polizei und Ordnungsbehörde werden intensiv kontrollieren. Dabei werfen sie ihren Blick auch auf die Vorschriftsmäßigkeit der Fahrzeuge und das Verhalten der Fahrzeugführer. Illegales Tunen, Donuts, Burnouts sowie weiteres verkehrsfeindliches oder sozialschädliches Verhalten werden ebenso konsequent zur Anzeige gebracht. In letzter Konsequenz muss auch mit Platzverweisen oder Fahrzeugsicherstellungen und bei verkehrswidrigem Parken mit dem Abschleppen der Fahrzeuge gerechnet werden.

Der dringende Appell: Für ihre eigene Gesundheit und aus Solidarität gegenüber anderen, bleiben Sie zu Hause!



