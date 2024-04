Ostermarsch am Fliegerhorst Büchel

Bei nassklatem Wetter startetetn zunächst ca 170 Teilnehmer zum diesjährigen Ostermarsch am Ostermontag entlang des Fliegerhorst Büchel.

Anzeige

Es folgten noch einige Personen, so dass bei der Schlusskundgebung vor dem Haupttor rund 200 Personen an der Veranstaltung teilnahmen. Die Veranstaltung verlief sehr friedlich. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten sich voll und ganz auf die Überwachung der Verkehrsbeschränkungen und Sperrmaßnahmen konzentrieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Cochem

R. Hausmann, EPHK



Telefon: 02671- 9840



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell