Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 10:50 Uhr

Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub am 15.07.2020 in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Am 15.07.2020 betraten gegen 01:50 Uhr zwei bislang unbekannte männliche Täter das Spiel- und Freizeitcenter in der Jesuitenstraße 12 in Bad Neuenahr-Ahrweiler.