Ochtendung, Schillerstraße

Im Zeitraum vom 19.06.2024, ca. 20:00 Uhr bis 24.06.2024, 20:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in die Räume des DJK 1920 e.V. auf dem Ochtendunger Sportplatz. Die bislang unbekannten Täter brachen gewaltsam zwei Holztüren auf und entwendeten zwei Musikboxen, Lautsprecherkabel, ein Mikrophon und eine Kabeltrommel. Bei der Tatausführung hinterließen die Diebe Spuren, die ihnen zugeordnet werden können. Diese wurden gesichert und werden derzeit krimitaltechnisch untersucht.



Zeugen die Hinweise zur Tat oder den entwendeten Gegenständen machen können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



