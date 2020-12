Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 11:00 Uhr

Am Samstag, den 31.10.2020, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, kam es in einem Discounter (Supermarkt) in Ochtendung zu insgesamt drei Taschendiebstählen.

Bestohlen wurden drei ältere Frauen, welche den Diebstahl ihrer Geldbörsen erst, als sie zum Bezahlen an die Kasse gingen. Zuvor waren die geschädigten durch zwei verdächtige Frauen im Alter von 18-23 Jahren während ihres Einkaufes in ein Gespräch verwickelt und vermutlich dadurch gezielt abgelenkt worden. Beide verdächtigen Frauen sollen dunkle Haare gehabt und dunkel gekleidet gewesen sei. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die verdächtigen Frauen im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Bilder einer Überwachungskamera liegen leider nicht vor. Die POLIZEI weißt insbesondere ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger darauf hin, während des Einkaufes auf ihre Wertsachen zu achten und bei der Verwicklung in ein Gespräch durch ihnen persönlich nicht bekannte Personen besondere Vorsicht walten zu lassen. Bei der Verwicklung in ein Gespräch oder beim sog. Anrempeln, wodurch die Opfer abgelenkt werden sollen, handelt es sich um ein bei Taschendieben weit verbreitetes Tatmuster. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 8010 an die Kriminal- oder Polizeiinspektion Mayen zu wenden.



Polizeiinspektion Mayen

