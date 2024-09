Obstdiebstahl – Zeugenaufruf

Anzeige

Seitens der Polizeiinspektion Adenau wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch eingeleitet.



Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Pfirsiche machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

Im Straußenpesch 8

53518 Adenau

Kaster, PHK



Telefon: 02691-925-0

E-Mail: piadenau@polizei.rlp.de



