Nazi-Symbole in Bäume geritzt

Wie der Polizei Mayen gestern Abend bekannt wurde, kam es zu einer Sachbeschädigungsserie an 17 Bäumen in der Blumenbergstraße in Polch.

Bislang unbekannte Täter fügten den Baumrinden zahlreiche, sinnlose Schnitte zu. An vielen Bäumen wurden auch SS-Runen und Hakenkreuze eingeritzt. Aufgrund der Ausprägungen der Beschädigungen dürfte die Tatzeit bereits mehrere Tage zurückliegen. Für die schändliche Schnitzerei war ein nicht unerheblicher Zeitaufwand erforderlich.



Die Polizei Mayen bittet Zeugen sich zu melden, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, die sich längere Zeit an der Baumreihe in der Blumenbergstraße aufhielten und sich dort an den Bäumen zu schaffen machten.



