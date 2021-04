Naunheim / Gappenach

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bisher unbekannte Täter einen orangenen VW Bus von einem Hof eines landwirtschaftlichen Betriebs aus der Burgstraße in Naunheim.





Das Fahrzeug wurde am Samstagmorgen, festgefahren auf einem Ackerfeld, in der Nähe von Gappenach aufgefunden. Der oder die Täter mussten anschließend fußläufig das Feld verlassen.

Zudem ließ vermutlich der Täter sein Fahrrad an der Tatörtlichkeit in Naunheim zurück.



Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Mayen (Tel. 02651-8010)in Verbindung zu setzen.



